Лось «напал» на автомобиль жителя Балашихи

Житель Балашихи перед работой обнаружил оторванный бампер и вмятины на своем автомобиле. Мужчина проверил записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить виновника, и увидел, как его машину топчет лось.
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