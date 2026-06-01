В Крыму перестали продавать бензин АИ-95. Что происходит и как долго это продлится

С 31 мая в Крыму ввели серьезные ограничения на продажу бензина. На крупнейших заправках сети TES и АТАН АИ-95 теперь отпускают только по талонам.
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