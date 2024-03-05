Около станции «Нагатинский Затон» БКЛ появится отстойно-разворотная площадка для наземного транспорта

В рамках развития территории около станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро запланирована модернизация отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта, а также строительство здания для обслуживающего персонала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии