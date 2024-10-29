Финляндия может продолжить аресты российской собственности в стране

Финляндия может продолжить арестовывать собственность РФ на территории страны. По данным Службы судебных приставов Финляндии, стоимость российских активов, подлежащих аресту, на данный момент составляет около €38 млн.
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