Что даст подключение к автомобилю двух аккумуляторов?

– Если две аккумуляторные батареи по 60 А·ч каждая соединить последовательно, сколько ампер-часов выдаст такая совмещенная АКБ?Задача была рождена при изучении схемы электрооборудования одного из грузовых автомобилей.
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