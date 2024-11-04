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В США раскрыли, как "ультиматум" Трампа может завершит конфликт на Украине

В США раскрыли, как "ультиматум" Трампа может завершит конфликт на Украине

TASS/AP/Matt Rourke Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы в голосовании за кресло главы государства может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину, говорится в материале The Hill.

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