В США раскрыли, как "ультиматум" Трампа может завершит конфликт на Украине

TASS/AP/Matt Rourke Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы в голосовании за кресло главы государства может положить конец конфликту на Украине, предъявив ультиматум как лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, так и президенту России Владимиру Путину, говорится в материале The Hill.