В Перми нашли вредный борщевик полезным

Если хорошо подумать, можно извлечь пользу практически из чего угодно! Например, из борщевика. Пока в некоторых регионах вводят законы, карающие за наличие на приусадебных и дачных участках этого растения, ученые из Перми выяснили, что оно тоже может быть полезным.