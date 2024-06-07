В Перми нашли вредный борщевик полезным

Если хорошо подумать, можно извлечь пользу практически из чего угодно! Например, из борщевика. Пока в некоторых регионах вводят законы, карающие за наличие на приусадебных и дачных участках этого растения, ученые из Перми выяснили, что оно тоже может быть полезным.
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