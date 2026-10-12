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США прекратят поставки оружия Украине из-за ударов по НПЗ, что известно

США прекратят поставки оружия Украине из-за ударов по НПЗ, что известно

США пока не прекратили поставки оружия Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако Вашингтон рассматривает такую возможность как инструмент давления на Киев.

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