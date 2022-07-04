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Адель рассказала в интервью, что хочет завести еще детей, и прокомментировала скандал с отменой шоу в Лас-Вегасе

Адель рассказала в интервью, что хочет завести еще детей, и прокомментировала скандал с отменой шоу в Лас-Вегасе

Певица Адель дала интервью BBC Radio 4 Desert Island Discs, в котором рассказала, что планирует завести детей, а также прокомментировала скандал, в центре которого она оказалась после отмененного шоу в Лас-Вегасе.

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