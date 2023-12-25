Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в один миллиард рублей

В США невинно осужденный добился компенсации в $11,7 млн за 16 лет в тюрьме В США невиновный мужчина с психическим расстройством отсидел 16 лет за чужое преступление и добился крупнейшей компенсации в истории штата Индиана.
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