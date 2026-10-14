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Спички - не игрушка

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Мировой энергокризис сопровождается ростом ВВП, внезапно

Мировой энергокризис сопровождается ростом ВВП, внезапно

Международный валютный фонд обновил прогноз.Оказалось, что воздействие энергокризиса на мировой ВВП удалось успешно купировать.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр Мельников
Александр Мельников

Да уж. 0.9% рост для четвёртой экономики Мира впечатляющий!, т.е. при зарплате в 100тыщ средневзвешенный россиянин в лёгкую может позволить себе ещё плюс бутылку пива за 90₽.(за год или месяц?, хер его разберёт эти прогнозы от ВВП) Осведомили-ли об этом празднике жизни г-жу Наебулину? и её визави, слепо верящему избранному курсу "сознательного охлаждения экономики"? Получается, что вопреки их замыслам "охлаждения" до отрицательных значений, эта строптивая экономика всё же прибавит 0.9%!!!!?? Будем жить!

Профиль пользователя Анна Зареченская
Анна Зареченская

Когда все ресурсы России находятся у олигархов 90-х и поддерживающих президентом сложно надеяться на высокую прибыль. Плюс безвозмездная раздача денежных ресурсов определенным странам, выплата мигрантам пособия и льготы, построение в среднеазиатских странах АТС ( главное, что деньги окупятся за эти строительства, возможно никогда.). Долг будет расти, как у американцев постепенно. И никакие ценные специалисты, то бишь дармоеды не помогут. Нужно опираться на русский народ, наводить порядок с тунеядцами, как в после военные годы ВО. Все для народа, все для победы! А не для кучки олигархов, приближенных к президенту.