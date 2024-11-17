ByteDance при капитализации $300 млрд претендует на звание самой дорогой китайско...

ByteDance при капитализации $300 млрд претендует на звание самой дорогой китайской компании технологического сектораПопулярность принадлежащей ByteDance социальной сети TikTok определённо сделала материнскую компанию одной из самых влиятельных в технологическом секторе КНР, и недавнее предложение по обратному выкупу акций оценило её капитализацию в $300 млрд, как сообщили со страниц The Wall Street Journal знакомые с условиями сделки источники.
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