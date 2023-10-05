В Госдуму внесён законопроект о выборах президента России

В Госдуму внесли законопроект, который уточняет положения закона о выборах президента России.Действующее избирательное законодательство нашей страны предусматривает выборы президента в середине марта 2024 года.
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