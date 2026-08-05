"Жгли дома и били дронами": спасенные жители Закотного - о боевиках ВСУ

REUTERS/Anatolii Stepanov Заместитель командира роты по военно-политической работе с позывным 23-й 7-й бригады "Южной" группировки войск рассказал корреспонденту "Известий" Егору Кильдибекову о трудностях эвакуации мирных жителей из Закотного.
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