"Идет черный дым": Одесское подполье "слило" место запуска ракет ВСУ по Севастополю. Взорван ангар с БК с личным составом

Фото: Коллаж ИА Новороссия Русские войска продолжают наносить прицельные удары по местам размещения живой силы и техники ВСУ, а также по инфраструктурным объектам энергетики и оборонной промышленности Украины.
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