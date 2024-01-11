Мальчика из алтайского села, получившего травму головы, отправят в клинику Рошаля

У ребенка диагностировали внутричерепную травму и ушиб головного мозга В Алтайском крае 10-летнего мальчика, который несколько месяцев назад получил серьезную травму головы, отправят на самолете в Москву в клинику Рошаля, сообщает региональный Минздрав.
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