Мальчика из алтайского села, получившего травму головы, отправят в клинику Рошаля

У ребенка диагностировали внутричерепную травму и ушиб головного мозга В Алтайском крае 10-летнего мальчика, который несколько месяцев назад получил серьезную травму головы, отправят на самолете в Москву в клинику Рошаля, сообщает региональный Минздрав.