Россия остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Молдовы

Согласно данным, опубликованным Нацбанком в Скоординированном обзоре прямых инвестиций по странам, крупнейшие прямые иностранные инвестиции в экономику Молдовы поступают из Кипра и России, сообщает point.
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