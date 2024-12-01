Докричаться до врагов

Статья 58-3. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государством или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, влекут за собой -- меры социальной защиты, указанные в ст.58-2 настоящего кодекса. [6 июня 1927 г. (СУ №49, ст.330)].

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ДА К СТЕНКЕ СУК! Вот, сейчас смотрим Майдан в Грузии... ОДНИ НЕДОНОСКИ... Стучат молотками ( выбивают дробь), нападают на полицейских, девки кидаются на разъяренных правоохранителей... КАКОЙ-ТО ЦИРК! Конечно, их направляют, что-то, может быть, обещают (мороженое, например), эта баба говорит, что не собирается покидать пост Президента... НО ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ЭТИ ОБОРЗЕВШИЕ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ НЕДОНОСКИ?... И, ведь, нет. Суетятся. Там соплей перешибешь, а он бутылкой со смесью дразнится... Пару раз стрельнуть из чего-то "хорошего" ВДОЛЬ УЛИЦЫ... ТОЛЬКО ВДОЛЬ УЛИЦЫ... И ВСЕ ЗАТКНУТСЯ... Да ЗАВЕСТИ ФИСКАЛЬНУЮ СЛУЖБУ... ( в кафе, кинотеатрах, на спонтанных тусовках...). НАДО ПОСТАВИТЬ ДЕЛО! И ЗАГНАТЬ ЭТИХ НЕДОНОСКОВ ПО ДОМАМ...