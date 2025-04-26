Вячеслав Франк поздравил нотариусов Барнаула с профессиональным праздником

Мэр пожелал сотрудникам нотариата крепкого здоровья, успехов и благополучия Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил нотариусов, их помощников и сотрудников нотариальных контор с профессиональным праздником.
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