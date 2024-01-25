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Mash: В зоне СВО в результате ракетного удара убит лучший снайпер Франции

По данным Telegram-канала Mash, в результате мощного ракетного удара по отелю в Харькове, который был превращен ВСУ в базу иностранных наемников, был убит некий Эрнесто Барбьери, который считался лучшим снайпером Франции.

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