По данным Telegram-канала Mash, в результате мощного ракетного удара по отелю в Харькове, который был превращен ВСУ в базу иностранных наемников, был убит некий Эрнесто Барбьери, который считался лучшим снайпером Франции.
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