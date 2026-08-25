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Джарред Вандербилт: «Собираюсь получить словенский паспорт. Возможно, стану немного словенцем»

«Лейкерс» немного продлили свою поездку в Словении , чтобы посетить родильный дом в Любляне и клинику с тяжелобольными детьми.

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