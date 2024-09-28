Петербург готов ввести туристический налог в 2025 году

Согласно закону о совершенствовании налоговой системы, предусматривающий преобразование «курортного сбора» в «туристический налог» Губернатор Александр Беглов провёл в Смольном рабочую встречу со статс-секретарём - заместителем министра финансов Российской Федерации Алексеем Сазановым и председателем Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андреем Макаровым.
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