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Погружение в инженерные специальности продолжается

Погружение в инженерные специальности продолжается

7 декабря учащиеся инженерных классов посетили БГУТ, где им рассказали о специальностях и профилизациях университета, преимуществах обучения на инженерно-технологических и инженерных специальностях, познакомили с особенностями работы на предприятиях пищевой, перерабатывающей и химической промышленности.

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