Погружение в инженерные специальности продолжается

7 декабря учащиеся инженерных классов посетили БГУТ, где им рассказали о специальностях и профилизациях университета, преимуществах обучения на инженерно-технологических и инженерных специальностях, познакомили с особенностями работы на предприятиях пищевой, перерабатывающей и химической промышленности.