В Краснодаре вновь авария. Отключились около 100 подстанций: без света Прикубанский и Карасунский округа

Без света остались улицы: Бородинская, Почтовое отделение, Станичная, Мира, Крупская, Демченко, Бородинская, Волгоградская, Криничная, Почтовая, Крылатая, Горячеключевская, Атамана Лысенко, 1 Мая, Благодатная, Рассветная, Российская, Тенистая, Ростовское шоссе.
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