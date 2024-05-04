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В Совфеде назвали слова Кэмерона о праве ударов ВСУ по РФ провокацией

В Совфеде назвали слова Кэмерона о праве ударов ВСУ по РФ провокацией

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что слова министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве Вооруженных сил Украине совершать удары по российским городам британским оружием являются провокацией.

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Комментарии
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Eduard
А что Украина часть Лондона,что какой-то Камертон рот открывает?У себя в семье пусть коментирует !
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14 час.
Eduard
Если бы ракеты России упали в Лондон,такой наглости бы не было!
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14 час.

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