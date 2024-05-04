В Совфеде назвали слова Кэмерона о праве ударов ВСУ по РФ провокацией

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что слова министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве Вооруженных сил Украине совершать удары по российским городам британским оружием являются провокацией.
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