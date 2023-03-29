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На окраине Гудермеса проведена спецоперация по ликвидации боевиков

На окраине Гудермеса проведена спецоперация по ликвидации боевиков

Как стало известно, боевики, ранее напавшие на отделение полиции (по другим данным, на пост РОВД) в чеченском городе Гудермесе, были ликвидированы в результате проведения спецоперации на окраине того же Гудермеса.

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