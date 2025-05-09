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На параде на Красной площади прошли расчеты армий дружественных стран

На параде на Красной площади прошли расчеты армий дружественных стран

Парадные расчеты военнослужащих армий стран Содружества Независимых Государств и других дружественных иностранных государств приняли участие в торжественном параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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