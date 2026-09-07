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РИА Новый день

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Кандидат в заксо заявил, что его пытаются снять с выборов

Кандидат в Свердловское заксобрание от партии «Новые Люди» Юрий Митин заявил, что на него оказывают административное давление: пытаются снять с выборов и портят агитационные материалы.

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