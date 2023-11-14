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Никарагуа лишила гражданства экс-главу НИИ вакцин, обвиняемого в РФ в растрате

Никарагуа лишила гражданства экс-главу НИИ вакцин, обвиняемого в РФ в растрате

Министерство внутренних дел Никарагуа приняло решение лишить гражданства республики бывшего директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктора Трухина, которого следствие в России обвиняет в растрате 436,7 млн рублей.

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