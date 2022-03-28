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отцы и дети.

отцы и дети.

Государственное учреждение образования ´Ясли-сад № 56 г.Бобруйска´ присоединилось к проекту ´Новый взгляд на роль отца´, который реализуют Республиканское общественное объединение ´Белая Русь´ и Социально-просветительское учреждение ´Отцовство´.

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