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"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев

"Поджигатели войны" на Западе запаниковали из-за контактов России и США — Дмитриев

"Поджигатели войны" в ЕС и Великобритании паникуют из-за диалога России и США по украинскому конфликту, написал в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев .

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