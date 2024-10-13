В Одессе уничтожен «очень ценный груз» для Зеленского, а в Елизаветовке ракетой Х-38 взорвали стратегически важный мост Юлия СоколоваОдин меткий удар «Искандера» привел к исчезновению с радаров контейнеровоза, перевозившего стратегический груз для президента Украины Владимира Зеленского.