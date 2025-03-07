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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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На Бабруйшчыне раскарчоўваюць нізкапрадуктыўныя сады.

На Бабруйшчыне раскарчоўваюць нізкапрадуктыўныя сады.

У мэтах добраўпарадкавання зямлі ў Бабруйскім раёне вядзецца раскарчоўка садоў з нізкім банітэтам.Па словах начальніка вытворча-тэхналагічнага аддзела райсельгасхарча Віктара Садоўскага, дадзеную работу праводзяць у ААТ ´Міхалёўская Ніва´ і ААТ ´Саўгас Кісялевічы´.

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