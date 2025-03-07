На Бабруйшчыне раскарчоўваюць нізкапрадуктыўныя сады.

У мэтах добраўпарадкавання зямлі ў Бабруйскім раёне вядзецца раскарчоўка садоў з нізкім банітэтам.Па словах начальніка вытворча-тэхналагічнага аддзела райсельгасхарча Віктара Садоўскага, дадзеную работу праводзяць у ААТ ´Міхалёўская Ніва´ і ААТ ´Саўгас Кісялевічы´.