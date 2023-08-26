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Росляков о паре Симонова – Бреславский: «Потенциал есть, ребята творческие. Мартину сам Бог велел, его папа – певец Доминик Джокер»

Накануне в контрольных прокатах юниорской сборной России участвовал фигурист Мартин Бреславский, который выступает в паре с Марией Симоновой.

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