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Церковное Новолетие в 2026 году: как провести этот день дома с детьми, что можно и нельзя делать

Церковное Новолетие в 2026 году: как провести этот день дома с детьми, что можно и нельзя делать

Встречаем церковный Новый год фото: Midjourney14 сентября православные христиане встречают церковный Новый год — Новолетие.

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