В Томской области накануне Дня России юные жители города получили свои первые паспорта

В преддверии Дня России состоялась торжественная церемония вручения паспортов жителям Томска, достигшим 14-летнего возраста, в котором приняла участие заместитель начальника УВМ регионального УМВД Оксана Оленникова.
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