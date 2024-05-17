Путин: Россия намерена расширять сотрудничество с Китаем в сфере АПК

Россия наращивает поставки продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Китай, об этом сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Российско-китайского ЭКСПО и форума межрегионального сотрудничества.
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