Путин заявил, что Россия намерена продолжить конструктивную работу с Индией

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с днем рождения указал, что Россия намерена и дальше вести конструктивную совместную работу с Индией по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.
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