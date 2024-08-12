В России зарплаты строителей взлетели из-за нехватки кадров

В России наблюдается дефицит строителей, особенно бетонщиков, монтажников и газосварщиков. На этом фоне строительная отрасль стала одним из лидеров по темпам роста зарплат, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
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