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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нигматуллин не верит в Аргентину: «Эми Мартинес перестал выручать. Много проблем в обороне, защитникам не хватает игровой дисциплины. Франция более сбалансирована, без слабых мест»

Руслан Нигматуллин в преддверии 1/4 финала ЧМ-2026 объяснил, почему считает главным фаворитом сборную Франции , а не Аргентины .

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