Как восстановить сухие волосы: рекомендации трихолога и стилиста

к.м.н. Анастасия Мареева, трихолог бренда Likato Professional Причина сухости волос Проблема сухих волос чаще всего возникает при неправильном уходе, то есть не соответствующем потребностям кожи головы и волос.
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