Фернандо Алонсо: «Сегодняшнее поколение гонщиков как минимум не уступает предыдущему по таланту»

Алонсо оценил разницу между гонщиками разных поколений. Пилота «Астон Мартин» спросили о различиях между современными гонщиками и пилотами предыдущего поколения – вроде Михаэля Шумахера, Дэвида Култхарда, Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля, с которыми Алонсо выступал в начале карьеры.