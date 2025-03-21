Обвиняемый в получении крупной взятки генерал попросился в зону СВО

Экс-замглавы Ленинградского военного округа (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов во время суда попросил отправить его в зону СВО, рассказал РИА Новости адвокат офицера Сергей Бородин.
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