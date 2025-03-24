Кузов зерновоза смял часть салона и передние сидения автобуса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Кузов зерновоза врезался глубоко в салон столкнувшегося с ним автобуса на трассе под Симферополем, смяв переднюю часть транспортного средства и наехав на пассажирские сидения, поэтому спасателям пришлось поднимать его, сообщил ТАСС старший смены регионального … .
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