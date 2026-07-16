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Регионы России

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WTA зафиксировала более 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях за 2025 год

WTA зафиксировала более 12 тысяч оскорбительных сообщений в соцсетях за 2025 год

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала отчет, в котором сообщается о более 12 тысячах оскорбительных сообщений, адресованных теннисисткам и официальным лицам организации в социальных сетях в 2025 году.

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