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Порядок, государство

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В Новосибирске предстанут перед судом четверо молодых людей и три девушки, обвиняемые в мошенничестве

В феврале 2026 года сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области была пресечена противоправная деятельность семерых местных жителей, подозреваемых в дистанционном мошенничестве.

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