Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 лет Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 летНа фоне фактически тотальной мобилизации мужского населения Украины в этой стране продолжается дискуссия относительного того, каким образом мобилизацию расширить.