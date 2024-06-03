Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 лет Гламурный украинский офицер призвал сделать военнообязанными и украинок в возрасте от 18 летНа фоне фактически тотальной мобилизации мужского населения Украины в этой стране продолжается дискуссия относительного того, каким образом мобилизацию расширить.
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Махамбет Толеугазин
Всех курв и курвачек и прочих бедолаг с 18 лет на передок. На убой . Так Зеля хочут .
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11 час.
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