Россия отказалась исполнять ультиматум США — военный блок РФ в Южной Америки [вблизи границ Соединенных Штатов]

Владимир Алтайцев " В Южной АмерикИ". в АмерикЕ, грамотей никудышный Автор, нет такого понятия - Южная Америка, есть Латинская Америка., Центральная Америка.

Владимир Алтайцев То, что Россия расширяет своё влияние в Латинской АмерикЕ, хороший стратегический шаг. Только бы Китай не помешал.Тот может.