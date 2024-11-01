Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила ответ на ультиматум, который от имени США выдвинула вице-президент, одновременно кандидат в президенты Америки Камала Харрис.
Россия отказалась исполнять ультиматум США — военный блок РФ в Южной Америки [вблизи границ Соединенных Штатов]
Комментарии
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Владимир Алтайцев
" В Южной АмерикИ". в АмерикЕ, грамотей никудышный Автор, нет такого понятия - Южная Америка, есть Латинская Америка., Центральная Америка.
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4 час.
Владимир Алтайцев
То, что Россия расширяет своё влияние в Латинской АмерикЕ, хороший стратегический шаг. Только бы Китай не помешал.Тот может.
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4 час.
radiofree
Америка — Википедия ru.wikipedia.org›wiki/Америка Меню Аме́рика — часть света, объединяющая два материка, Северную и Южную Америки, а также близлежащие острова (включая Гренландию). НазваниеГеологическая историяИсторияСеверная Америка РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ
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3 час.
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