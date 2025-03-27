Для меня и для многих тысяч других парней 27 марта - День Внутренних войск России! Моих войск. Свою срочную службу от звонка и до звонка, а точнее, на три месяца дольше, я служил во Внутренних войсках.
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Для меня и для многих тысяч других парней 27 марта - День Внутренних войск России! Моих войск. Свою срочную службу от звонка и до звонка, а точнее, на три месяца дольше, я служил во Внутренних войсках.