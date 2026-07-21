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Минфин России признал проблемы с наращиванием долгов

Минфин России признал проблемы с наращиванием долгов

Министерство финансов России объявило о приостановке размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на неопределенный срок в целях «содействия стабилизации рыночной ситуации», что означает как минимум отмену аукциона в среду, 21 июля.

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